Wundermittel oder Geldmacherei?

Neue Cannabidiol-Läden in Paderborn – viele Kunden haben Sorgen, etwas Illegales zu machen

Paderborn

Immer wieder sind Passanten zu sehen, die sich die Nasen am Schaufenster platt drücken. Die Stichworte „Hanf“ und „Cannabidiol“ reizen offenbar zum näheren Hinschauen. „Jemand, der high sein will, ist bei uns aber falsch“, sagt Matthias Bürger ganz klar. Seit Anfang Oktober führt er den „CanaLine – CBD- und Hanf-Shop“ an der Alten Synagoge 4 – um die Ecke des Landgerichts.

Von Kerstin Eigendorf