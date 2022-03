„Wunderschön“ ist passender Titel

Im Jahr 2015 war diese Technik der letzte Schrei, am Freitagabend kommt der Film „Wunderschön“ per Projektor mit modernster Lasertechnik in 4K auf die Leinwand. Darauf freut sich das Team des Kinovereins Rhythmus-Filmtheater mit (von links) Mark-Hermann Wiesemann, Frank Röllke und Reiner Rösch-Lamberts.

Foto: Matthias Kleemann