Wundertüte auf Wanderschaft

Hüllhorst

Bereits in der Osterzeit ist sie ein Lichtblick in kontaktloser Zeit gewesen, nun erfährt sie in der Adventszeit eine Neuauflage: die Wundertüte, die auch in der Gemeinde Hüllhorst herumreist. Die Idee stammt von den Landfrauen im Kreis Minden-Lübbecke.

Von Kathrin Kröger