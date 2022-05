Wünnstock-Festival: Vorfreude auf „Betontod“

Punkband der Headliner in der Schützenhalle Bad Wünnenberg

Bad Wünnenberg

Mit der Band „Betontod“ hat der Verein Wünnstock eine der bekanntesten deutschen Punkrock-Bands für sein Festival am Samstag, 7. Mai, verpflichten können. Die Punkrock-Legende aus Rheinberg im Nordwesten des Ruhrgebiets kommt mit ihrem brandneuen Album „Pace per Sempre“ sowie Hits aus mehr als 32 Jahren Bandbestehen in den Kurort.