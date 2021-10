Wurst- und Weihnachtsmarkt in Planung

„Auf der Grundlage der bereits bestehenden Lockerungen und der jetzt beschlossenen weiteren Erleichterungen haben wir uns entschieden, den Lübbecker Wurstmarkt am Wochenende 30. und 31. Oktober und den Lübbecker Weihnachtsmarkt an fünf Tagen, vom 1. bis 5. Dezember, durchzuführen“, erklärte Peter Schmüser, Geschäftsführer von Lübbecke Marketing. Geplant seien beide Veranstaltungen jeweils mit einem verkaufsoffenen Sonntag (am 31. Oktober und am 5. Dezember, jeweils von 13 bis 18 Uhr).

