Enger

„Das gibt‘s doch nicht. Scheibenweise Wurst hat da jemand in die Grünabfallmulde auf dem Friedhof in Westerenger geschmissen!“ Darüber ärgerte sich am Donnerstag eine Engeranerin, die auf dem Friedhof gerade dabei war, ein Grab aufzuräumen.

Von Kathrin Weege