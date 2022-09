Wursthersteller will Laborfleisch den Weg ebnen

Versmold

Der für seine Marke Reinert bekannte Versmolder Wurstwarenhersteller Infamily Foods (IFF) will aus der Not eine Tugend machen. Auch weil der Absatz von Fleischwaren in Deutschland seit Jahren zurückgeht, hat sich das 2019 fusionierte Unternehmen nach neuen Geschäftsfeldern umgeschaut: Künftig will IFF auch als Technologieanbieter für Fleisch aus dem Labor in einem Milliardenmarkt mitmischen.

Von Oliver Horst