Wurstmarkt bietet Deftiges an

Die 43. Auflage des Lübbecker Wurstmarktes hat die Besucher am Wochenende zahlreich in die Lübbecker Innenstadt strömen lassen. Bei der Veranstaltung aber kamen nicht nur die Fleisch-Fans auf ihre Kosten.

Herzhafte Sorten, Wöpkenbrot und Stippgrütze – Besucher schlemmen und genießen Angebote in der Innenstadt

Ein herzhafter Biss in die leckere Bratwurst: Auch Mika (vier Jahre) gefiel der Wurstmarkt sehr. Viele Besucher waren froh, endlich wieder eine so geschätzte Veranstaltung besuchen zu können. Heidrun Mühlke

Endlich wieder Wurstmarkt. Nach einem Jahr coronabedingter Pause lockte die Traditionsveranstaltung zahlreiche Gäste in Lübbeckes Fußgängerzone. Der so lange vermisste Trubel, Marktkaufleute, die ihre Waren anpriesen und zum Verkosten lockten sowie Karussellgebimmel, klang manch einem Besucher wohl fast himmlisch in den Ohren.