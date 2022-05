Wüst trägt sich ins Goldene Buch ein

Herford

Ganze 34 Minuten dauerte der Wahlkampfauftritt des NRW-Ministerpräsidenten Hendrik Wüst (CDU) in Herford. Um 17 Uhr betrat der Spitzenkandidat der CDU für die Landtagswahl am kommenden Sonntag den Rathausplatz, um 17.34 Uhr rauschte die schwarze Limousine mit ihm an Bord bereits zum nächsten Auftritt im rund 30 Kilometer entfernten Halle.

Von Ralf Meistes