XL-Bauprojekt: Anwohner sind sauer auf den Kreis Herford

Zweigeschossiger Vier-Parteien-Block entsteht in Einfamilienhaussiedlung – Kritik an Baugenehmigung

Die neun Anwohnerfamilien der Straße Am Brandbach in Kirchlengern sind sauer. Auf dem Grundstück mit der Hausnummer 11 in der Mitte der kleinen Siedlung mit eingeschossigen Einfamilienhäusern soll ein zweistöckiger Vier-Parteien-Komplex entstehen, der bis an die Grundstücksgrenzen reicht. Ganz besonders ärgern sich die Bürger über den Kreis Herford, der dieses Projekt genehmigt hat. Inzwischen ist die Baustelle eingerichtet, die Fundamentarbeiten haben begonnen.