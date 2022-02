Zahl der aktiven Corona-Fälle sinkt

Am Freitag lag die registrierte Zahl bei 18.854 Fällen, am Donnerstag waren es 19.503. Die für den Kreis gemeldete Wocheninzidenz betrug am Freitag 1764,6 und stieg damit wieder leicht an (von 1737,8).

Die Fallzahlen in den einzelnen Kommunen:

Bad Oeynhausen 3208 (-128)

Espelkamp 1925 (-63)

Hille 840 (-37)

Hüllhorst 858 (+/-0)

Lübbecke 1796 (-30)

Minden 4358 (-223)

Petershagen 1093 (-17)

Porta Westfalica 2056 (-94)

Preußisch Oldendorf 952 (-19)

Rahden 938 (-44)

Stemwede 830 (+6).

An den Standorten der Mühlenkreiskliniken in Minden, Lübbecke und Bad Oeynhausen werden 42 Corona-Patienten behandelt, davon fünf auf der Intensivstation des Universitätsklinikums Minden. Eine Person wird künstlich beatmet.

Im Herz- und Diabeteszentrum NRW in Bad Oeynhausen werden derzeit 13 Patienten versorgt, sieben befinden sich auf der Intensivstation.