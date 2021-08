Zahl der Corona-Infektionen sinkt leicht

Drei neue Corona-Fälle hat das Kreisgesundheitsamt am Montag gemeldet. Die Zahl der aktiv Infizierten sank auf 233 (-3). Der Inzidenzwert lag um Mitternacht bei 75,8.

Im Kreis Höxter stehen am Montag sechs Genesene drei Neuinfizierten gegenüber

Im Hotspot Willebadessen gab es am frühen Montagmorgen weniger Infizierte (-5) als noch am Sonntag. Insgesamt sind im Eggestädtchen 79 Menschen infiziert. Neue Ansteckungen wurden in den Montagszahlen nicht genannt.

Blick in die Kommunen

Bad Driburg: 32 (+1) aktiv Infizierte, eine Neuinfektion, Inzidenz: 115,3.

Beverungen: 12 (-1) aktiv Infizierte, keine Neuinfektion, Inzidenz 22,5.



Borgentreich: 7 (+/-0) aktiv Infizierte, keine Neuinfektionen, Inzidenz 55,7.

Brakel: 11 (+/-0) aktiv Infizierte, keine Neuinfektionen, Inzidenz 24,7.

Höxter: 29 (+2) aktiv Infizierte, zwei Neuinfektionen, Inzidenz 38,8.

Marienmünster: 1 (+/-0) aktiv Infizierte, keine Neuinfektionen, Inzidenz 20,2.

Nieheim: 0 (+/-0) aktiv Infizierte, keine Neuinfektionen, Inzidenz 0.

Steinheim: 17 (+1) aktiv Infizierte, eine Neuinfektionen, Inzidenz 39,4.

Warburg: 45 (-1) aktiv Infizierte, keine Neuinfektion, Inzidenz 76,9.

Willebadessen: 79 (-5) aktiv Infizierte, keine Neuinfektion, Inzidenz 280,2.



Intensivstationen

Bei der Katholischen Hospitalvereinigung wurde mit Stand von Montagmorgen ein Covid-19-Patient intensivmedizinisch behandelt und auch beatmet. Mit Stand von Freitag befanden sich insgesamt sieben Corona-Infizierte im Krankenhaus, fünf bei der Hospitalvereinigung, zwei bei Helios in Warburg.