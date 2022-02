Zahl der Corona-Toten im Kreis Herford steigt auf 263

Herford

Nach fünf Corona-Toten im Kreis Herford am Mittwoch, sind am Donnerstag zwei weitere Opfer zu beklagen. Wie der Krisenstab im Kreishaus mitteilt, sind eine 94-jährige Frau aus Hiddenhausen und ein 84-jähriger Mann aus Enger in Zusammenhang mit Covid 19 gestorben. Die Gesamtzahl der Corona-Toten im Kreis Herford erhöht sich damit auf 263.