Zahl der Infizierten geht zurück

Um 34 Personen auf 583 hat sich die Zahl der aktiv Infizierten im Kreis Höxter am Sonntag verringert. Sieben Neuinfektionen mit dem Corona-Virus wurden gemeldet, 41 Personen gelten seit Sonntag als wieder genesen, die Inzidenz für den Kreis lag bei 156,7.

Im Kreis Höxter haben sich viele Menschen in der vergangenen Woche impfen lassen, die Zahl der aktiv Infizierten geht zurück.

Die Impfkampagne der vergangenen Woche hatte im Kreis Höxter ordentlich Fahrt aufgenommen. Unter anderem waren 617 Personen zum ersten Mal und auch erstmalig 140 Kinder unter zwölf Jahren (am Freitag) geimpft worden.

Am Samstag meldete das Gesundheitsamt einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion. Betroffen war ein 67-jähriger Borgentreicher. Zusammen mit den beiden Todesfällen, die am Freitag übermittelt worden waren, steigt die Zahl der an und mit Corona Verstorbenen im Kreis Höxter auf 166 seit Beginn der Pandemie.

Blick in die Städte

Hier die aktuellen Zahlen aus den Städten (aktiv Infizierte, Veränderung zum Vortag, Stadt-Inzidenz):

Bad Driburg: 91 (-4), Stadt-Inzidenz: 185,17

Beverungen: 44 (-4), Stadt-Inzidenz: 176,06

Borgentreich: 36 von (-4), Stadt-Inzidenz: 164,69

Brakel: 84 (-1),

Stadt-Inzidenz: 217,05

Höxter: 145 (-14),

Stadt-Inzidenz: 140,31

Marienmünster: 5 (0), Stadt-Inzidenz: 61,19

Nieheim: 17 (-2),

Stadt-Inzidenz: 149,35

Steinheim: 44 (-1),

Stadt-Inzidenz: 118,89

Warburg: 85 (-4),

Stadt-Inzidenz: 109,04

Willebadessen: 32 (0),

Stadt-Inzidenz: 110,38.