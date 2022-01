Zahlreiche Gewalttaten gegen Storck

Nach der Fällaktion im Steinhausener Wald sind am Freitag die Absperrzäune auf mehr als 200 Metern attackiert worden. Es gibt aber noch mehr Attacken gegen die Firma Storck.

Im Hintergrund die alte Storckvilla, vor der die Bäume wegen der Bachverlegung gefällt worden sindStorck-Direktor Dr. Marc Lörcher (rechts) im Gespräch mit Polizeibeamten am Eingang zum sogenannten Klimacamp.

Die August Storck KG hat am vergangenen Donnerstag zwar alle notwendigen Fällarbeiten im Steinhausener Wald erledigt, um die seit mehr als einem Jahr genehmigte Verlegung des Laibaches auch umsetzen zu können. Doch damit scheinen sich radikale Kräfte nicht abfinden zu wollen. Denn am Freitagmorgen sah Storck-Werkdirektor Dr. Marc Lörcher, dass unbekannte Täter mit roher Gewalt gegen die am Vortag errichteten Absperrungen vorgegangen sind. Auf einer Länge von mehr als 200 Metern waren entlang des Steinhausener Weges die Bauzäune umgeworfen und zum Teil zerstört worden. Auch haben Unbekannte auf den Wegen wieder vereinzelt Barrikaden errichtet.