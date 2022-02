Zahlreiche Unfälle mit Wildtieren

Warburg/Diemelstadt

Ein Autofahrer aus Zierenberg (53) hat am frühen Sonntagmorgen auf der Autobahn 44 in Richtung Dortmund kurz vor der Ausfahrt Diemelstadt ein Wildschwein erfasst. An seinem Volvo entstand erheblicher Schaden, das Tier verendete, berichtet die Polizei.

Von Jürgen Vahle und Silvia Schonheim