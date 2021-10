Zahnpasta und Schokolade aus dem Glas

Lisa Steinigans bietet in ihrem Verkaufswagen ein echtes Gemischtwaren-Sortiment an. Nüsse, Kaffee, Müsli, Nudel oder Reis beispielsweise kann man sich direkt in mitgebrachte Gefäße füllen lassen, Kosmetik-Artikel gibt es in minimalistischer Verpackung.

Foto: Klaus-Peter Schillig