Zapfen der Weißtannen werden gepflückt

Krachend fallen sie auf die ausgelegte weiße Plane, da ist Vorsicht geboten. Oben in dem Wipfel der Weißtanne im Forstrevier Hardehausen geht Murat seiner Arbeit nach. Er ist Zapfenpflücker. In knapp 40 Metern Höhe pflückt er die Zapfen der Weißtannen, lässt sie nach unten fallen und greift schon nach dem nächsten.

Nach der Ernte werden die am Stuckenberg im Forstrevier Hardehausen – im Wald zwischen der Wüstung Blankenau, Scherfede und dem angrenzenden Paderborner Forst – gepflückten Zapfen der Weißtannen in Säcke gefüllt.

Murat ist mit dem Hubsteiger in die luftigen Höhen gefahren, aber bei 30 Metern ist Ende. Den Rest muss der Profi klettern. Er macht das schon seit 23 Jahren, er weiß, was er da oben tut. Am Waldboden sichern seine Kollegen das Gelände ab, damit niemand unversehens von einem Tannenzapfen getroffen wird. Wenn Murat oben mit der Arbeit fertig ist, wird unten die Zapfenernte in Säcke gefüllt.