Zauberhafte Spielgefährten

Sie haben wilde Mähnen in grün, lila oder pink, kleine Knopfaugen, eine Knubbelnase und tragen stets ein Lächeln im Gesicht – Christine Kettner-Rosenbeckers Puppen sind einfach rundherum zauberhaft. Seit mehr als 30 Jahren näht und gestaltet die Hiddenhauserin Stoffpuppen nach Waldorf-Art. Und Kurse gibt sie auch: „Damit ich mein Wissen und Können an andere weitergeben kann“, sagt die 60-Jährige.

Im Obergeschoss des kleinen Einfamilienhauses in Schweicheln-Bermbeck hat sich Christine Kettner-Rosenbecker ein Näh- und Kreativzimmer eingerichtet. Überall in den Regalen stehen beschriftete Kartons, gefärbte Lammfelle hängen an einem Pfeiler, Stoffe, Nadeln, Schere, Farben und Schnittmuster liegen rund um die Nähmaschine verteilt, sanftes Licht fällt durch die Fenster. Und hier und da sitzen die Kreationen der „Puppenmama“ und scheinen den Betrachter neugierig anzuschauen.