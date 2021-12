Zehn bestätigte Omikron-Fälle im Kreis Herford

Ein 86-jähriger Mann aus Löhne ist an Corona verstorben. Es ist kreisweit der insgesamt 214. Todesfall seit Ausbruch der Pandemie – 191 der Opfer sind an Corona, 23 mit Corona verstorben.

289 neue Corona-Infektionen hat der Kreis Herford am Freitag gemeldet. Dass die Zahl so hoch ausfällt ist der Tatsache geschuldet, dass am Donnerstag wegen einer technischen Störung keine Fälle an das Robert-Koch-Institut (RKI) übermittelt werden konnten. Es handelt sich also um die Fallzahl von zwei Tagen.

Aktuell sind kreisweit 2393 Personen mit einer Corona-Infektion registriert. Die Infizierten verteilen sich auf Herford (744), Hiddenhausen (211), Bünde (462), Kirchlengern (141), Rödinghausen (51), Enger (148), Spenge (110), Vlotho (126) und Löhne (400).

Die Sieben-Tage-Inzidenz lag am Freitag bei 337,3. Auch hier ist die technische Störung vom Donnerstag zu beachten. Im Vergleich zum letzten aussagekräftigen Wert am Mittwoch (356,8) ist der Wert damit um 19,5 Punkte gesunken.

In den Krankenhäusern im Kreis Herford werden derzeit 39 Patienten mit einer Covid-19-Infektion stationär behandelt. Zwölf von ihnen müssen intensivmedizinisch versorgt werden, sechs sind beatmungspflichtig. Insgesamt befinden sich derzeit 38 Corona-Patienten mit Wohnsitz im Kreis Herford in stationärer Behandlung, teilweise allerdings in Krankenhäusern außerhalb des Kreisgebietes.