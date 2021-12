Zehn neue Bauplätze in Hohenwepel

Warburg

In Hohenwepel kann die Stadt Warburg derzeit keine öffentlichen Bauplätze mehr anbieten. Das soll sich jetzt ändern. Der Bauausschuss hat am Dienstagabend zugestimmt, dass eine 1,25 Hektar große Fläche am Heierweg in Bauland umgewandelt werden soll.

Von Jürgen Vahle