Inzidenz in Willebadessen fast auf 100

Kreis Höxter

Zehn Neuinfektionen mit dem Coronavirus meldete das Gesundheitsamt des Kreises Höxter am Donnerstag. Die Sieben-Tages-Inzidenz steigt damit auf 25,7 an. Gleich fünf neue Fälle werden aus Brakel gemeldet, durch zwei Neuinfektionen steigt die Stadt-Inzidenz in Willebadessen auf 97,4.