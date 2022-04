Zehn verletzte Personen bei Verkehrsunfall auf der B64

Nach Angaben der Polizei wollte der Fahrer eines silbernen Chevrolet von der Kreisstraße aus Dahl kommend die Kreuzung an der B64 in Richtung Neuenbeken überqueren. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines Ford Tourneo, der die B64 von Bad Driburg kommend in Richtung Paderborn befuhr. Auf der Kreuzung kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Der Ford stieß zudem mit einem weißen Toyota Corolla zusammen, der aus Richtung Neuenbeken kommend verkehrsbedingt an der B64-Kreuzung wartete. Alle drei Fahrzeuge wurden bei dem Unfall erheblich beschädigt und mussten abgeschleppt werden.

