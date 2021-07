Zehn wollen nach Berlin

Bielefeld

Zehn Bewerberinnen und Bewerber gibt es in Bielefeld und Werther für die Wahl zum Bundestag am 26. September. Realistische Aussichten auf einen Platz im Parlament hat allenfalls die Hälfte von ihnen. Dafür könnten eine Bielefelderin und ein Bielefelder, die in Nachbarkreisen kandidieren, in den Bundestag einziehen.

Von Michael Schläger