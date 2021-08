Zehnjähriger reagiert richtig

Ein unbekannter soll in der Espelkamper Innenstadt einen zehnjährigen Jungen aufgefordert haben, in sein Auto zu steigen. Der Zehnjährige jedoch reagierte richtig und widersetzte sich der Aufforderung. Die Polizei ist alarmiert.

Unbekannter Autofahrer spricht Kind in Espelkamp an

Die Polizei ist in erhöhter Alarmbereitschaft. Ein Mann in einem dunklen VW Golf soll einen zehnjährigen Jungen Anfang der Woche in der Breslauer Straße vor dem NP-Markt angesprochen haben. „Dieser Sachverhalt ist uns gemeldet worden“, sagte Polizei-Pressesprecher Ralf Steinmeyer und wurde konkreter. So soll der Unbekannte den Jungen, der sich auf dem Heimweg von der Schule befunden hat, aufgefordert haben, zu ihm ins Auto zu steigen.