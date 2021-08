Zehnter Malkurs der Dorfentwickler in Liemke

Bereits zum zehnten Mal haben erwachsene Hobbykünstler am Wochenende das Liemker Pfarrheim bei einem Mal-Workshop in ein Kunstatelier verwandelt.

Bilder der Teilnehmerinnen sind so vielfältig wie das Leben

Zum ersten Mal hat Andrea Jacobebbinghaus teilgenommen. Sie malt eine Landschaft in der Toscana, wo sie so gerne Urlaub macht.

Passioniert und ideenreich sind acht Frauen unter der Leitung von Rabbea Schuldt zwei Tage in die Welt des Malens eingetaucht. Kreativ haben sie sich dabei an künstlerische Techniken und neue Materialien herangetraut und dadurch persönliche Kunstwerke entstehen lassen. „Malen heißt nicht, Formen färben, sondern Farben formen“, hat einmal der französische Künstler und Bildhauer Henri Matisse gesagt.

Die in Farbe sichtbar gewordene Freude hebt die Kursleiterin Rabbea Schuldt in ihrem Lob über die Talente der Teilnehmerinnen hervor. „Ich bin hellauf begeistert, welch große Vielfalt als Landschaft, Porträt, in abstrakter Kunst, oder als gegenständliche Motive auf den Leinwänden zum Vorschein gekommen ist. Jede kann sehr stolz auf ihr Werk und sich selbst sein.“ Beim Anblick des Werkes von Anita Loock, die seit Beginn der Kurse regelmäßig daran teilnimmt, hätte sich der Schauspieler Charlie Chaplin sicher begeistert. Bunt, teils schrill, hat Anita Loock ihn porträtiert. Natürlich ganz charakteristisch mit der unverkennbaren Melone, nicht schwarz, sondern bunt. „Ich male sehr gern Porträts und liebe Farben“, sagt die Hobbymalerin.

Bereits der zehnte Malkurs für Erwachsene im Liemker Pfarrheim: (von links) Kursleiterin Rabbea Schuldt, Andrea Hoffmann, Andrea Jacobebbinghaus, Petra Mersch, Ute Plate, Marietheres Brüggemeier, Marion Kathöfer, Monika Kerstingtombroke und Anita Loock. Foto: Manuela Fortmeier

Monika Kerstingtombroke hat sich für zwei kleine Bilder entschieden. Während das erste Bild mehrere Zitronen zeigt, hat sie sich beim zweiten Bild für rote Paprika entschieden. „Die Bilder sind für unsere Küche bestimmt“, sagt sie. Zumeist nach einer Vorlage als Inspiration erarbeitet, sind eine Eule, die Landschaft der Toscana und weitere, beeindruckende Motive entstanden. „Hier in der Gruppe zu malen bedeutet für mich Freude, aber auch pure Entspannung“, sagt Ute Plate.

Andrea Hoffmann: „Rabbea Schuldt ist für uns alle eine tolle Unterstützung. Sie macht das mit sehr viel Leidenschaft, gibt uns viele Tipps, hat Geduld und steht jedem von uns bei Fragen sehr hilfreich zur Seite. Besser geht es nicht“. Diese tolle Erfahrung hat auch Andrea Jacobebbinghaus gemacht, die die mediterrane Landschaft der Toscana ausgewählt hat. Zum ersten Mal ist sie dabei und davon fasziniert, „was das Malen Positives mit einem macht. Man spürt schnell, dass man sich mit jedem Pinselstrich mehr zutraut.“

Rabbea Schuldt arbeitet als Dozentin an der Kunsthochschule in Bielefeld. Sie sagt, es sei bemerkenswert, welche persönlichen Entwicklungen inzwischen deutlich sichtbar geworden seien bei denen, die mehrfach teilgenommen haben. „Besser als diese Kursteilnehmerinnen es umgesetzt haben, kann man die vielen Facetten und Möglichkeiten der Kunst wohl kaum darstellen“, sagt sie.