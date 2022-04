Zeit der Kurzarbeit dauert noch an

Nach der Corona-Krise trübt Ukraine-Krieg die Aussichten der Brauerei Barre – mit Investitionen in die Zukunft

Lübbecke

Wenn am Wochenende in Nettelstedt wieder Schützenkirmes gefeiert wird, dann dürfte das auch bei den gut 90 Mitarbeitern der Barre-Brauerei für Erleichterung sorgen und die Hoffnung auf eine halbwegs normale Festsaison und guten Fassbierabsatz nähren. Zwei harte Corona-Jahre liegen hinter der heimischen Privatbrauerei. Und anlässlich des internationalen Tags des Biers an diesem Samstag, 23. April, muss leider gesagt werden: auf die Corona-Krise folgt für Bierbrauer die Krise durch den Ukraine-Krieg. Auf Kurzarbeit kann noch nicht verzichtet werden.

Von Friederike Niemeyer