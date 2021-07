Zeit für Innovationen genutzt

Peitzmeier Maschinenbau und Automation aus Schloß Holte-Stukenbrock präsentiert Neuheit bei der Blech Expo in Stuttgart Ende Oktober

Schloß Holte-Stukenbrock

„Der Markt ist zurück“, sagt Ulrich Peitzmeier, Geschäftsführer der Firma Peitzmeier Maschinenbau und Automation. Vor einem Jahr sind in der Pandemie die Aufträge von 100 auf null weggebrochen, jetzt zieht das Geschäft wieder an – „von null auf 100.“ Diese Zwangspause hat Peitzmeier mit seinem achtköpfigen Team genutzt, um noch stärker in die Automatisierung zu gehen.

Von Monika Schönfeld