Zeitlos schöne Operettenmelodien

Festliche Matinee zum neuen Jahr der Philharmonischen Gesellschaft Ostwestfalen-Lippe im Theater im Park in Bad Oeynhausen

Bad Oeynhausen/Detmold

Mit einem beschwingten Streifzug durch die Welt der Operette hat die Philharmonische Gesellschaft Ostwestfalen-Lippe mit Sitz in Detmold am Sonntag das Jahr 2022 begrüßt. 250 Besucher waren bei der traditionellen Matinee mit der Nordwestdeutschen Philharmonie im unter Corona-Bedingungen ausverkauften Theater im Park in Bad Oeynhausen dabei.

Von Malte Samtenschnieder