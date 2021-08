Zeitplan für die Paderborner „Kulte“

Paderborn

Wie geht es mit der Kulturwerkstatt weiter? Eine Antwort auf diese Frage erhielten die Mitglieder des Kulturausschusses am Mittwochabend. Demnach wird das Haus Mitte Dezember geschlossen. Die letzte Veranstaltung werde am 20. Dezember sein, kündigte der Leiter der „Kulte“, Arnd Voß, an. Nach dem bis Mitte Februar 2022 angepeilten Umzug in ein Ausweichquartier soll die Kulturwerkstatt an alter Stelle wieder Mitte März 2024 öffnen.

Von Dietmar Kemper