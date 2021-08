Zeitreise in die wilde Jugend

Lange Haare, Parka und eine Band namens Pinsel AG: Heinz Walter Bäumer aus Bünde gehört zu den Musikern, die vor 50 Jahren beim ersten Umsonst und Draußen auf der Bühne standen. Übernachtet hatten seine Bandfreunde bei seinen Eltern, die ein Haus in der Bahnhofstraße besaßen.

Umsonst und draußen vor 50 Jahren: Heinz-Walter Bäumer erinnert sich an den Auftritt mit der Band Pinsel AG

Heinz Walter Bäumer, damals 17 Jahre alt, als Drummer: Die Band Pinsel AG, die nur ein Jahr bestand, hatte auf dem Festival in Bünde ihren ersten Auftritt.

Vor geraumer Zeit hatte das WESTFALEN-BLATT einen Aufruf gestartet, wonach Zeitzeugen jenes Festivals in Bünde sich melden sollten. Anlass war der 50. Jahrestag der ersten Veranstaltung, die jemals unter dem Titel „Umsonst und draußen“ stattfand. Auf irgendwelchen Kanälen landete der Aufruf bei Hartmut Stamm, der in Köln lebt und in der Band „Pinsel AG“ den Bass zupfte.