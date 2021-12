„Zerrüttet an Leib und Leben“

Markus Stern, der am Liboriberg gewohnt hatte, musste die schlimmste Phase in der Geschichte der Paderborner Juden durchleiden. Nachdem er nach der „Reichskristallnacht“ am 9. November 1938 wie die komplette männliche Bevölkerung nach Buchenwald verschleppt worden war, standen er, seine Frau und die Kinder Inge und Heinz drei Jahre später auf der Liste derer, die am 13. Dezember 1941 von Bielefeld aus ins Ghetto nach Riga deportiert wurden. Die 17 Paderborner Juden mussten sich mit zwölf weiteren aus Altenbeken, Lippspringe und Neuhaus bis zum 10. Dezember um 13.30 Uhr am städtischen Schlachthof am Tegelweg, der als Sammelstelle diente, einfinden. Der Landrat des Kreises Paderborn und die Bürgermeister als Ortspolizeibehörde hatten für den reibungslosen Ablauf zu sorgen. Den Juden wurde wahlweise gesagt, es handele sich um eine „Evakuierung“, eine „Verschickung“ oder um eine „Umsiedlung“. Von Vernichtung war nicht die Rede. Die Juden durften 50 Kilogramm Gepäck, Arbeitsgeräte wie Spaten und Lebensmittel für drei Wochen mitnehmen.

