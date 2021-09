„Zerstörung ökologisch wertvoller Biotope“

Ärger in Bielefeld: BUND verurteilt Baugenehmigung für die SL Riding Ranch im Holtkämper Landschaftsschutzgebiet

Bielefeld

Die Genehmigung ist erteilt, die Bagger rollen und planieren eine große Fläche zwischen Brockhagener Straße und Weserstraße in Holtkamp. Auf dem Areal an der Brockhagener Straße 285 soll eine Reitanlage, die SL Riding Ranch, entstehen. Betreiber ist der Riding Club Gütersloh, der in diesem Sommer von Barbara Hagedorn, Ehefrau des Unternehmers Thomas Hagedorn, und Mitstreitern gegründet wurde.