Zeuge verscheucht Einbrecher

Fünf männliche Personen in einem Haus in Schloß Holte-Stukenbrock

Ein aufmerksamer Zeuge wurde an Heiligabend gegen 19.48 Uhr auf verdächtige Personen in einem Zweifamilienhaus an der Oerlinghauser Straße in Schloß Holte-Stukenbrock aufmerksam.