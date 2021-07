Zeuge zieht Fahrer aus dem Fenster

Rödinghausen

Nach einem Zusammenstoß mit einem Reh ist ein Nissan Quashqai am Freitag in Rödinghausen von der Straße abgekommen und gegen mehrere Bäume geschleudert. Wie durch ein Wunder wurde der 54-Jährige aus Hüllhorst, der am Steuer gesessen hatte, nur leicht verletzt.