Zeugen fassen Einbrecher

Um 5.10 Uhr wartete nach Angaben der Polizei ein Anwohner (52) der Mastbruchstraße in Schloß Neuhaus vor seinem Haus. Dabei fielen ihm zwei verdächtige Personen vor der Garage eines Nachbarhauses mit Praxisräumen auf. Als der Zeuge dann mit seinem Sohn ins Auto stieg und losfuhr, sah er, dass an der Garage eine Tür aufstand. Weil ihm das verdächtig vorkam, drehte er um und verständigte den Mann (45) der Praxisbetreiberin. Gemeinsam sahen die Männer in der Garage nach.

Dort trafen sie auf die beiden mutmaßlichen Einbrecher. Einer flüchtete nach hinten durch eine Tür und durch den Garten zum Habichtsweg. Nach Angaben eines weiteren Zeugen verschwand der Tatverdächtige im Sperberweg.

In der Garage gelang es den Zeugen, einen 33-jährigen mutmaßlichen Täter zu ergreifen und ihn bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten. Der mutmaßliche Einbrecher wurde vorläufig festgenommen.

Am Tatort wurde festgestellt, dass in die Praxis eingebrochen worden war. Schränke und Schubladen waren durchsucht worden und aus einer Geldkassette fehlte das Bargeld. Zudem waren einige Gegenstände in die Garage getragen worden. Die Beute stand dort in großen Tüten zur Abholung bereit.

Der gefasste Tatverdächtige ist der Polizei wegen Eigentums- und Drogendelikten bekannt. Nach dem Komplizen wird gefahndet. Er soll südländisch aussehen und etwa 1,80 Meter groß und schlank sein. Der Mann hatte dunkle kurze Haare und trug eine helle Hose sowie vermutlich einen Kapuzenpulli. Hinweise an Polizei unter der Rufnummer 05251/3060.