Zeugnisse der jüdischen Geschichte

Warburg

Zum Jubiläumsjahr „1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland“ bietet der Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) am Dienstag, 28. September, um 15 Uhr eine Führung auf dem Jüdischen Friedhof in Warburg an. Die um 1820 angelegte Begräbnisstätte mit ihren knapp 300 Steinen gehört zu den bedeutenden Beispielen ihrer Art in Westfalen.