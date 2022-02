Ziel: Den Wahlkreis direkt gewinnen

Die CDU in Nordrhein-Westfalen hat in der Essener Grugahalle ihre Landesliste zur Landtagswahl am 15. Mai 2022 festgelegt. Bianca Winkelmann, Landtagsabgeordnete im Wahlkreis Minden-Lübbecke eins, wurde mit 94,7 Prozent der Delegiertenstimmen auf Listenplatz acht gewählt. Insgesamt umfasst die Liste 134 Personen.

„2017 stand ich noch auf Listenplatz 57 und nun unter den ersten zehn. Es ist mir eine große Ehre, an dieser exponierten Stelle mit der CDU NRW und Ministerpräsident Hendrik Wüst in den Wahlkampf ziehen zu dürfen“, so die 54-Jährige aus Rahden. „Die Menschen in Minden-Lübbecke können sich sicher sein, mit mir eine Abgeordnete zu haben, die ihre Anliegen an den entscheidenden Stellen adressieren kann. Mein Ziel ist es insofern, den Wahlkreis auch wieder direkt zu gewinnen. Das gute Wahlergebnis der Landesvertreterversammlung gibt mir dafür zusätzlichen Rückenwind.“