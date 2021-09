Ziel ist Umstellung „vom Kopf auf die Füße“

Grünen-Bundestagskandidat Sebastian Stölting skizziert in Borgholzhausen seine Vorstellungen von notwendigen Veränderungen

»Wir wissen sehr genau, was die Ärmsten der Armen verdienen, haben aber keine Ahnung von dem, was die Reichsten in diesem Land besitzen«, sagt Sebastian Stölting, als er im Rahmen seiner Wahlkampftour beim Borgholzhausener Ortsverein der Grünen einen Zwischenstopp einlegt. Damit wird klar, dass neben den Kernthemen wie Klima und Verkehrswende auch die sozialpolitische Transformation auf der Agenda der Grünen steht.