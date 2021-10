Ziel verfehlt, aber zufrieden

Guido Koch, Vorsitzender der SPD-Fraktion im Vlothoer Rat, wird bei der Landtagswahl im Mai 2022 nicht als Spitzenkandidat für den neu zusammengestellten Wahlkreis Lippe II/Herford III kandidieren. In der Delegiertenkonferenz am Samstag unterlag er Alexander Baer aus Lemgo. Baer erhielt 61, Guido Koch 39 Prozent.

Mit dem Ergebnis ist Koch trotz allem zufrieden. Er habe sich in Lippe als Außenseiter beworben und auf 25 Prozent gehofft, sagte er dem WESTFALEN-BLATT. Schließlich seien nur 9 der insgesamt 72 stimmberechtigten Delegierten (also 12,5 Prozent) aus Vlotho gekommen: „Ich freue mich, dass ich zahlreiche Lipper überzeugen konnte, auch wenn es am Ende nicht gereicht hat.“ Die Niederlage habe im übrigen keinerlei Konsequenzen für seine weitere politische Arbeit: „Ich mache unbeirrt weiter.“