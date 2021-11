Ziel: Zertifizierung zum Serviceberater

Schloß Holte-Stukenbrock/Bielefeld

Der 22-jährige Automobilkaufmann aus Schloß Holte-Stukenbrock, Edon Memaj, hat am Freitag Platz 3 im Bundeswettbewerb des Deutschen Handwerks in Frankfurt/Main erreicht. Memaj gehörte Ende Oktober zu den 14 handwerklichen Nachwuchskräften aus Ostwestfalen-Lippe, die beim „Leistungswettbewerb des Deutschen Handwerks 2021“ auf Landesebene die besten Leistungen in ganz Nordrhein-Westfalen erreicht haben.

Von Monika Schönfeldund