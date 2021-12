Zigarettenautomat in Delbrück gesprengt

Der Versuch, einen Zigarettenautomaten an der Rosenstraße in Delbrück aufzusprengen, ist in der Nacht zu Dienstag gescheitert. Die Täter machten nach Polizeiangaben keine Beute.

Anwohner hörten zunächst gegen Mitternacht ein lautes Explosionsgeräusch – ähnlich eines großen Feuerwerksböllers. Etwa eine Stunde später knallte es noch lauter. Ein Anwohner beobachtete eine Qualmwolke, machte aber sonst keine verdächtigen Beobachtungen.

Erst am Morgen bei Tageslicht fiel ein schwer beschädigter Zigarettenautomat an der Rosenstraße gegenüber der Dahlienstraße auf. Die Täter waren allerdings weder an die Zigarettenpackungen noch an die Geldkassette gelangt.

Sachdienliche Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge nimmt die Polizei unter der Rufnummer 05251/3060 entgegen.