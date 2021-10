Zimmerbrand in Sennelager

Feuerwehr am Freitag im Einsatz

Paderborn

Ein aufmerksamer Fußgänger hat die Feuerwehr Paderborn am Freitag gegen 12.45 Uhr alarmiert. Es brannte in einem Wohnhaus in Sennelager. Die Ursache des Feuers im Zimmer einer Erdgeschosswohnung ist laut Mitteilung der Feuerwehr bisher unklar. Verletzt wurde niemand.

