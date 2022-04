Zirkeltraining ohne Meuterei

Denn der Spaß steht in der Dreifach-Turnhalle am Pollhansplatz eindeutig an erster Stelle. „Heute machen wir Zirkeltraining“, ruft Übungsleiter Marcel Huget in die Runde. In anderen Altersgruppen hätte diese „Drohung“ wohl eine mittlere Meuterei ausgelöst, hier hat er die Kids sofort auf seiner Seite. Der 17-Jährige ist selbst bei der TG Sende aktiv, seit acht Jahren geht er mit Begeisterung dem Trampolinsport nach. So ist es nur konsequent, dass auch die jüngste Turngruppe bei der TG Sende schon an das Sportgerät herangeführt wird. „Unser Angebot ist aber breitgefächert“, sagt Marcel Huget und nennt beispielsweise den Schwebebalken als zweites Gerät, das regelmäßig mit einbezogen wird.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

montags - sonntags informiert Digital Premium für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

monatlich kündbar