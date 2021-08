Zisternen sollen Entlastung bringen

SPD und Grüne in Löhne stellen einen gemeinsamen Antrag

Löhne

SPD und Grüne möchten erreichen, dass in Löhne künftig mehr Regenwasserzisternen gebaut werden. Für die erste Ratssitzung nach der Sommerpause am Mittwoch, 15. September, um 18.30 Uhr in der Werretalhalle haben sie einen Gemeinschaftsantrag eingebracht.

Von Dominik Rose