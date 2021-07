Zivilstreife entdeckt über 400 gestohlene Zigarettenschachteln im Auto

Auffälliges Verhalten eines Paares ruft in Versmold die Polizei auf den Plan

Versmold

Durch sein verdächtiges Verhalten fiel zivilen Polizeibeamten am Mittwochnachmittag, 21. Juli, gegen 15.40 Uhr ein Mann auf, der sich augenscheinlich nervös auf dem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters an der Knetterhauser Straße in Versmold aufhielt.