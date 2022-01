Zoll beschlagnahmt 20 Kilo Marihuana

Bei der Durchsuchung zweier Wohnungen in Bielefeld und im Kreis Lippe haben Beamte des Zollfahndungsamtes Hannover 20 Kilogramm Marihuana sichergestellt. Ermittelt wird nun gegen einen 28-jährigen Mann.

Wohnungen in Bielefeld und im Kreis Lippe durchsucht

In der Speisekammer der Bielefelder Wohnung stießen die Einsatzkräfte auf etwa 20 Kilogramm Marihuana und diverse Utensilien, die auf den Handel mit Cannabis hindeuten.

Die Durchsuchungen führten die Zollfahnder am Donnerstag, 13. Januar, durch. In der Speisekammer der Bielefelder Wohnung stießen die Einsatzkräfte auf etwa 20 Kilogramm Marihuana und diverse Utensilien, die auf den Handel mit Cannabis hindeuten. In der Wohnung im Kreis Lippe wurden weitere elektronische und schriftliche Beweismittel sichergestellt.

Ausgangspunkt der Durchsuchungen war eine Polizeikontrolle in der Schweiz, bei welcher der Beschuldigte im Sommer 2021 mit etwa 22 Kilogramm Hanfblüten angetroffen

worden war. Daraufhin nahm das Zollfahndungsamt Hannover im Auftrag der Staatsanwaltschaft Detmold die Ermittlungen gegen den 28-jährigen Deutschen auf, die zum Erlass der richterlichen Durchsuchungsbeschlüsse führten.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.