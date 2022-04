Zu Ostern werden noch Lämmer erwartet

600 Jungtiere der Moorschäferei in Nettelstedt toben bald erstmals im Freien

Nettelstedt

Wer an den Ostertagen einen Spaziergang im Moor geplant hat, sollte es nicht verpassen entlang der Wiesen der Moorschäferei zu schlendern. Etwa 600 Lämmer sind dort in den vergangenen Wochen zur Welt gekommen. Während die ersten Jungtiere schon auf den Moorwiesen die Welt erkunden, wird im Stall an den Ostertagen noch der letzte Nachwuchs erwartet. Für Schäfer Dirk Rösner sind die Tage um Ostern immer die arbeitsreichste Zeit.

Von Louis Ruthe