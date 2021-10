Zu schnell, berauscht und ohne Führerschein?

31-Jähriger aus Bad Oeynhausen fällt der Polizei in Hille negativ auf

Wie die Polizei mitteilt, ist der Mann bei einer Polizeikontrolle am Mittwoch in Hille-Rothenuffeln „negativ aufgefallen“. Der Mann sei zu schnell gefahren, habe mutmaßlich unter Drogeneinfluss am Steuer gesessen und sei zudem nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis.

Die Polizisten hatten den Mann zur Mittagszeit auf der Straße „Siebenackern“ gestoppt. Dort gilt Tempo 50, doch der Bad Oeynhausener sei mit 66 Stundenkilometern unterwegs gewesen. Auf die Frage der Beamten nach dem Führerschein entgegnete der 31-Jährige zunächst, dass dieser bei ihm zu Hause läge. Bei der anschließenden Überprüfung habe sich jedoch herausgestellt, dass der Mann bereits seit mehr als einem Jahr über keine Fahrerlaubnis mehr verfüge. Aufgrund des Drogenverdachts wurde dem Fahrer eine Blutprobe entnommen sowie gegen ihn ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.