Zu schnell gefahren und Alkohol am Steuer

Zwei Unfälle in und am Industriegebiet Zur Lüre in Höxter haben am Montag Feuerwehr und Polizei auf Trab gehalten. Die Bilanz: fünf Verletzte und viel Sachschaden.

Unfall Gutenbergstraße, 6.09 Uhr: Ein 19-jähriger Golf-Fahrer fuhr am Montag gegen kurz nach 6 Uhr auf der Gutenbergstraße an mehreren am Fahrzeugrand geparkten Fahrzeugen vorbei, als ihm der 33-jährige Toyota-Fahrer mit überhöhter Geschwindigkeit entgegen kam. Trotz Ausweichmänöver kam es zum Zusammenstoß der Fahrzeuge. Zwei Fahrzeuginsassen wurden schwer verletzt, einer wurde leicht verletzt und alle wurden in umliegende Krankenhäuser verbracht, berichtete die Polizei Höxter. Beim Toyota-Fahrer besteht der Verdacht der Trunkenheit im Verkehr. Es wurde eine Blutprobe entnommen. Es entstand erheblicher Sachschaden an den nicht mehr fahrbereiten Pkw, berichtet die Polizei.